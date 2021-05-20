В РФ выявили 9232 случая коронавируса за сутки

За все время эпидемии COVID-19 в стране общее число инфицированных составило 4974908 человек.

В четверг, 20 мая, в российском оперативном штабе по противодействию распространения коронавируса сообщили, что за минувшие 24 часа в России диагностировали 9232 новых случая заболевания инфекцией COVID-19. Традиционно, наибольшее количество зараженных было выявлено в Москве (3312), на втором месте идет Санкт-Петербург (791), а на третьем – Московская область (727).

По сведениям штаба, за все время распространения коронавируса в России общее число инфицированных составило 4974908 человек. Из них 4591770 больных выписалось с выздоровлением, 117361 пациент скончался от осложнений.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники, заявило, что представители Турции не смогли договориться с властями России о восстановлении авиарейсов между странами до конца мая. Также издание добавило, что временное ограничение на полеты будет действовать до 15 июня.