В Кремле ответили на сообщения об отмене санкций против «Северного потока-2»

Дмитрий Песков рассказал, что Москва пока не получала никаких официальных подтверждений от Вашингтона по поводу отмены санкций.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на сообщения средств массовой информации о возможной отмене американских санкций в отношении энергетического проекта «Северный поток-2». Он пояснил, что на данный момент речь идет о публикациях, которые не имеют никаких официальных подтверждений со стороны Соединенных Штатов Америки. В связи с этим Дмитрий Песков считает, что подобные сообщения вряд ли можно воспринимать как сигнал, однако их появление воспринимается позитивно.

«Это гораздо лучше, чем читать информацию о том, что грядут новые санкции», - добавил представитель Кремля.

Кроме того Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва пока не получала никаких официальных подтверждений от Вашингтона по поводу отмены некоторых санкций, пишет RT.

Ранее средства массовой информации распространили публикации о том, что администрация Соединенных Штатов Америки планирует отказаться от введения ограничительных мер против оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG и его главы Маттиаса Варнига. Тем не менее в Вашингтоне хотят задержать строительство этого энергетического проекта.