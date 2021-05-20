Блинкен озвучил позицию США по «Северному потоку-2»

Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон продолжит выступать против завершения второй ветки трубопровода.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен озвучил позицию Соединенных Штатов Америки по поводу строительства газового проекта «Северный поток-2». По его словам, Вашингтон по-прежнему выступает против завершения второй ветки трубопровода, поскольку он угрожает энергетической безопасности европейских стран и Украины, а также восточного фланга НАТО.

Кроме того Энтони Блинкен добавил, что Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность приостановить введение штрафных санкций в отношении компании-оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG и его руководителя Маттиаса Варнига, поскольку это отвечает национальным интересам страны, пишет РИА Новости.

Напомним, что ранее Белый дом принял решение приостановить ограничительные меры против Nord Stream 2 AG и его главы, однако собирается ввести санкции в отношении четырех судов, участвующих в реализации второй ветки трубопровода.