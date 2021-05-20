Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
20 МАЙ, 15:00 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

20 МАЙ, 15:00 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

Блинкен озвучил позицию США по «Северному потоку-2»

20.05.2021 11:11
Комментарии
Блинкен озвучил позицию США по «Северному потоку-2»

Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон продолжит выступать против завершения второй ветки трубопровода.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен озвучил позицию Соединенных Штатов Америки по поводу строительства газового проекта «Северный поток-2». По его словам, Вашингтон по-прежнему выступает против завершения второй ветки трубопровода, поскольку он угрожает энергетической безопасности европейских стран и Украины, а также восточного фланга НАТО.

Кроме того Энтони Блинкен добавил, что Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность приостановить введение штрафных санкций в отношении компании-оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG и его руководителя Маттиаса Варнига, поскольку это отвечает национальным интересам страны, пишет РИА Новости.

Напомним, что ранее Белый дом принял решение приостановить ограничительные меры против Nord Stream 2 AG и его главы, однако собирается ввести санкции в отношении четырех судов, участвующих в реализации второй ветки трубопровода.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Instagram-канале

Комментировать (без регистрации)
Лавров прокомментировал состоявшуюся встречу с Блинкеном
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

После критики Путина Мишустин отправил зама на Камчатку

После критики Путина Мишустин отправил зама на Камчатку
Политика

Россиян предложили штрафовать за плохое здоровье. Пока только в Москве

Россиян предложили штрафовать за плохое здоровье. Пока только в Москве
Политика 2

«Это не ГУЛАГ». Мигрантов предложили заменить заключенными

«Это не ГУЛАГ». Мигрантов предложили заменить заключенными
Экономика 6

Путин назвал отношения с Китаем лучшими в истории. Факты это опровергают

Путин назвал отношения с Китаем лучшими в истории. Факты это опровергают
Экономика 2

Узнай, страна!

В Нижегородской области запустили новейшую систему очистки производственных сточных вод

В Нижегородской области запустили новейшую систему очистки производственных сточных вод

В Свердловской области стартовало строительство завода по производству железнодорожных колес

В Свердловской области стартовало строительство завода по производству железнодорожных колес

Новости дня

12:43 Музаев: ЕГЭ будет обязательным для всех выпускников школ Музаев: ЕГЭ будет обязательным для всех выпускников школ
После критики Путина Мишустин отправил зама на Камчатку
После критики Путина Мишустин отправил зама на Камчатку
12:18 В РФ выявили 9232 случая коронавируса за сутки В РФ выявили 9232 случая коронавируса за сутки
12:06 Илон Маск выступит на российском форуме «Новое знание» Илон Маск выступит на российском форуме «Новое знание»
11:57 Бывшая жена российского олигарха наняла спецназовцев для штурма его яхты Бывшая жена российского олигарха наняла спецназовцев для штурма его яхты
11:44 ФРГ может ввести санкции против США из-за «Северного потока-2» ФРГ может ввести санкции против США из-за «Северного потока-2»
10:46 Лавров прокомментировал состоявшуюся встречу с Блинкеном Лавров прокомментировал состоявшуюся встречу с Блинкеном
Россиян предложили штрафовать за плохое здоровье. Пока только в Москве
Россиян предложили штрафовать за плохое здоровье. Пока только в Москве
19 МАЙ, 18:56 Стоимость марок нефти Brent и WTI резко упала Стоимость марок нефти Brent и WTI резко упала

Узнай, страна!

14:36 В Нижегородской области запустили новейшую систему очистки производственных сточных вод В Нижегородской области запустили новейшую систему очистки производственных сточных вод
«Это не ГУЛАГ». Мигрантов предложили заменить заключенными
«Это не ГУЛАГ». Мигрантов предложили заменить заключенными
11:19 В Свердловской области стартовало строительство завода по производству железнодорожных колес В Свердловской области стартовало строительство завода по производству железнодорожных колес
00:10 В Санкт-Петербурге создан первый в России штамм бактерии для производства биополимеров В Санкт-Петербурге создан первый в России штамм бактерии для производства биополимеров
19 МАЙ, 23:30 В Московской области запустили лицензированное производство портативных кардиографов В Московской области запустили лицензированное производство портативных кардиографов
19 МАЙ, 22:40 В Ульяновской области передали на испытания первый транспортный самолет Ил-76МД-90А В Ульяновской области передали на испытания первый транспортный самолет Ил-76МД-90А
18 МАЙ, 20:01 В Москве запустили не имеющую аналогов в мире термоядерную установку В Москве запустили не имеющую аналогов в мире термоядерную установку
Путин назвал отношения с Китаем лучшими в истории. Факты это опровергают
Путин назвал отношения с Китаем лучшими в истории. Факты это опровергают
18 МАЙ, 14:58 В Красноярском крае ученые создали технологию восстановления плодородия в Арктической зоне В Красноярском крае ученые создали технологию восстановления плодородия в Арктической зоне
18 МАЙ, 09:17 В Белгородской области открыли самую большую в Центральной России ледовую арену В Белгородской области открыли самую большую в Центральной России ледовую арену
17 МАЙ, 15:33 В Воронежской области заработало сверхсовременное предприятие по переработке биоотходов В Воронежской области заработало сверхсовременное предприятие по переработке биоотходов
17 МАЙ, 14:40 В Ярославской области стартовал проект по выращиванию радужной форели В Ярославской области стартовал проект по выращиванию радужной форели
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter