На Украине заявили о «геополитическом» одиночестве

Андрей Головачев напомнил, что Украина вышла из СНГ, разорвала отношения с Россией и до сих пор не вошла в Евросоюз.

Экономист и политический эксперт Украины Андрей Головачев в своей колонке на сайте издания «Главред» заявил о «геополитическом» одиночестве страны. В частности он указал на то, что нехватка вакцин для профилактики коронавирусной инфекции связана с тем, что сейчас украинская сторона не входит ни в одно геополитическое образование. Головачев пояснил, что Украина вышла из СНГ, разорвала отношения с Россией и до сих пор не вошла в Евросоюз. По его словам, другим государствам нет дела до проблем Киева, поскольку страна не состоит в геополитических проектах.

Тем не менее эксперт считает, что Россия готова наладит отношения с Украиной, однако киевские власти не в состоянии предпринять шаги для вхождения в иностранные проекты, пишут Известия.