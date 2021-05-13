В Кремле рассказали, собирается ли Россия присоединять Донбасс

Дмитрий Песков рассказал, что РФ не планирует «интегрировать» часть Украины.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия никогда не собиралась и не собирается присоединять Донбасс.

"Никогда этим не занимались", - цитирует издание Московский комсомолец слова Дмитрия Пескова.

Ранее агентство Bloomberg распространило публикацию о том, что РФ якобы пытается «интегрировать» часть Украины с помощью «нелегитимных выборов» и выдачи российских паспортов жителям Донбасса.