В Кремле рассказали, собирается ли Россия присоединять Донбасс
13.05.2021 13:29
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Дмитрий Песков рассказал, что РФ не планирует «интегрировать» часть Украины.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия никогда не собиралась и не собирается присоединять Донбасс.
"Никогда этим не занимались", - цитирует издание Московский комсомолец слова Дмитрия Пескова.
Ранее агентство Bloomberg распространило публикацию о том, что РФ якобы пытается «интегрировать» часть Украины с помощью «нелегитимных выборов» и выдачи российских паспортов жителям Донбасса.
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