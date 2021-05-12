Турция начнет снимать ограничения по COVID-19 с 17 мая

Турецкий лидер напомнил, что власти страны намеревались победить коронавирус до конца 2020 года, однако новые волны заболеваемости COVID-19 нарушили эти планы.

В среду, 12 мая, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после 17 мая в стране начнут снимать антикоронавирусные ограничения, введенные из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Также он отметил, что власти смогут контролировать заболеваемость коронавирусом и предпримут для этого все необходимые меры, пишут Известия.

Напомним, что в конце апреля Турция была вынуждена ввести локдаун и запрет на продажу некоторых товаров в связи с резким увеличением числа новых случаев инфицирования COVID-19.