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Турция начнет снимать ограничения по COVID-19 с 17 мая

12.05.2021 15:18
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Турция начнет снимать ограничения по COVID-19 с 17 мая

Турецкий лидер напомнил, что власти страны намеревались победить коронавирус до конца 2020 года, однако новые волны заболеваемости COVID-19 нарушили эти планы.

В среду, 12 мая, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после 17 мая в стране начнут снимать антикоронавирусные ограничения, введенные из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Также он отметил, что власти смогут контролировать заболеваемость коронавирусом и предпримут для этого все необходимые меры, пишут Известия.

Напомним, что в конце апреля Турция была вынуждена ввести локдаун и запрет на продажу некоторых товаров в связи с резким увеличением числа новых случаев инфицирования COVID-19.

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