Мишустин озвучил причину роста цен на продукты в России

Михаил Мишустин считает, что «жадность» торговых сетей спровоцировала рост цен на продовольственные товары.

Премьер-министр России Михаил Мишустин во время выступления в Государственной думе озвучил одну из причин роста цен на продукты питания. По его словам, «жадность» некоторых торговых сетей спровоцировала увеличение стоимости продовольственных товаров. Также премьер отметил, что у российских властей есть способы, которые могут «обуздать аппетиты» тех, кто зарабатывает большие деньги на повышенном спросе во всех сферах, пишет Интерфакс.

Более подробная информация о повышении стоимости товаров в России представлена в нашем материале ««Это жадность». Мишустин назвал причину роста цен и пообещал «обуздать аппетиты»».