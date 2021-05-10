Российских хакеров подозревают в атаке на крупнейший нефтепровод США

За атакой на крупнейший нефтепровод в США Colonial Pipeline, снабжающий топливом Восточное побережье, могли стоять хакеры группировки DarkSide из России. Однако признаков того, что за нападением стоит российское государство, нет.

Об этом сообщает CNN. По информации источников канала, группировка «происходит из России» и орудует в странах, где не говорят по-русски. Группировка использует в своей работе вирусы-вымогатели, которые парализуют работу компьютеров и требуют денег за разблокировку.

Хорошая новость для российских властей заключается в том, что группировку хакеров не связывают с правительством России.

О приостановке Colonial Pipeline компания-оператор сообщила 7 мая, в пятницу. Ежесуточно по нефтепроводу из Техаса в сторону Восточного побережья прокачивается 2,5 млн баррелей нефти. От этого топлива зависит работа в том числе нью-йоркского метрополитена. В стратегическом резерве у Нью-Йорка и Бостона было всего 0,9 млн баррелей, что не покрывает суточной потребности.

Из-за остановки нефтепровода в 17 штатах было объявлено чрезвычайное положение. Подвоз топлива танкерами займет 10-14 дней. Дефицит топлива грозит штатами от Атланты до Нью-Йорка.