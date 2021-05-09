Вымогатели остановили крупнейший нефтепровод США. Нью-Йорку может не хватить топлива

Крупнейший нефтепровод США Colonial Pipeline, качающий 2,5 млн баррелей в сутки из Техаса в Нью-Йорк, остановлен в результате кибератаки. Власти выясняют, стоит ли за атакой иностранное государство или криминальная группировка.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на компанию-оператора. Остановка произошла вечером в пятницу из-за выхода «в оффлайн» ряда систем. Все операции были прекращены.

Нефтепровод снабжает Восточное побережье США топливом, от которого зависит в том числе нью-йоркское метро. Суточное потребление в Нью-Йорке составляет 900 тыс. баррелей в день, тогда как в стратегическом резерве у города около 1 млн баррелей, пишут аналитики ClearView. Подвоз танкерами из Техаса займет 10-14 дней. Это уже привело к подорожанию бензина на Нью-йоркской товарной бирже на 0,85%.

По словам источников The Washington Post, кибератаку совершили с помощью «вируса-вымогателя». Как пишет Reuters, атаку могли осуществить хакеры DarkSide.