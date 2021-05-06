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YouTube начал блокировать ссылки на проект Навального

06.05.2021 20:58
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YouTube начал блокировать ссылки на проект Навального

Видеохостинг YouTube, принадлежащий американской корпорации Google, 6 мая разослал уведомления СМИ и активистам о том, что размещение ссылок на проект команды Алексея Навального «Умное голосование» недопустимо.

Об этом пишет издание The Bell со ссылкой на «Новую газету», проект Sota Vision и оппозиционного политика Илью Яшина.

По словам Яшина, хостинг предупредил его о «перспективной блокировке» по жалобе Роскомнадзора. Его ролик «Как отомстить за Навального» платформа с подачи регулятора отнесла к «спаму, обману и мошенничеству». «Вы теперь филиал государственной цензуры в России?» – написал Яшин российскому подразделению Google.

«Страйк» получила редакция проекта Sota Vision. YouTube по жалобе Роскомнадзора удалил ссылку на «Умное голосование» из стрима от августа 2019 года. Ссылка тоже якобы нарушила запрет на «спам, обман и мошенничество».

Канал «Новой газеты» уже получил санкции YouTube – платформа ограничила доступ к онлайн-марафон, посвященный политическим репрессиям в России. В течение недели на канал нельзя загружать новые видео и вести стримы.

Команда Навального планировала использовать «Умное голосование», чтобы призывать голосовать за оппозиционных кандидатов на выборах в Госдуму осенью 2021 года.

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