ФАС поищет «двойные стандарты» в иностранных сладостях, чае и кофе

Международные производители шоколада, чая, кофе и косметики столкнутся в России с дополнительными проверками в рамках борьбы с «двойными стандартами».

Федеральная антимонопольная служба и Роскачество активизируют проверки международных брендов на наличие «двойных стандартов», заявили в службе.

Власти хотят выяснить, не отличаются ли по своим свойствам товары, которые продаются под одним и тем же брендом в России и других странах. В ФАС предупредили, что такая практика противоречит российскому законодательству в области защиты конкуренции.

В августе 2020 года ФАС возбудила дело против российского производителя швейцарского шоколада Lindt. Тогда представители службы нашли «качественные различия» между шоколадом для Западной Европы и России. Однако к 26 апреля известно, что нарушений в действиях производителя выявить так и не удалось.

Глава ФАС Максим Шаскольский пояснил: в зависимости от страны меняется сырье, что влияет на разное качество.