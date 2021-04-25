В России обнаружили 8780 новых случаев COVID-19

Общее число заболевших в стране достигло 4762569 человек.

По информации оперштаба РФ по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, за минувшие 24 часа в стране обнаружили 8780 новых случаев инфицирования COVID-19. Больше всего зараженных диагностировали Москве (2526), далее идет Санкт-Петербург (701), а на третьем месте расположилась Московская область (611).

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Всего за весь период распространения коронавируса в России зафиксировано 4762569 случаев заболевания COVID-19, из них 4388008 инфицированных вылечилось, 108232 человека скончалось.

Напомним, что в стране могут отменить потребительскую корзину.