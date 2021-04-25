Саркисян подписал указ об отставке Пашиняна

Никол Пашинян объявил о своей отставке в связи с проведением внеочередных парламентских выборов в республике.

Армянский лидер Армен Саркисян подписал указ о технической отставке правительства страны во главе с Николом Пашиняном из-за подготовки к досрочным выборам в Армении. Соответствующий документ размещен на сайте президента республики.

Спасибо, что выбираете «Капитал страны»! Самые интересные новости читайте в Instagram-канале «Капитала страны»

Ранее Пашинян объявил о своей отставке в связи с проведением внеочередных парламентских выборов, которые должны пройти 20 июня. До проведения голосования он продолжит исполнять обязанности премьер-министра Армении. Также политик сообщил о намерении баллотироваться на пост президента страны от партии «Гражданский договор», пишет Московский комсомолец.

Напомним, что в России хотят отменить потребительскую корзину.