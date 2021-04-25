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В России хотят отменить потребительскую корзину

25.04.2021 12:24
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В России хотят отменить потребительскую корзину

В конце прошлого года в стране ввели новые правила расчета ПМ и МРОТ.

Минтруда России разработало законопроект, который предполагает отмену потребительской корзины и установления величины прожиточного минимума (ПМ) каждый квартал, пишет ТАСС.

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Напомним, что в конце 2020 года в стране ввели новые правила расчета ПМ и МРОТ. Теперь данные показатели считаются исходя из среднего дохода, а не потребительской корзины.

Ранее сообщалось, что российские банки намереваются повысить проценты по вкладам на фоне увеличения размера ключевой ставки.

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