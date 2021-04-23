На Украине заявили, что Зеленский ответит на приглашение Путина

Юлия Мендель пообещала, что Владимир Зеленский отреагирует на предложение Владимира Путина.

Пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель сообщила агентству «Укринформ», что глава Украины Владимир Зеленский обязательно ответит на приглашение своего российского коллеги Владимира Путина встретиться в Москве, пишет ТАСС.

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Напомним, что 22 апреля состоялись переговоры президента РФ и белорусского лидера Александра Лукашенко, в ходе которых Владимир Путин выразил готовность обсудить с Владимиром Зеленским двусторонние отношения России и Украины на встрече в Москве.