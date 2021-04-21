Президент выступит с посланием Федеральному собранию 21 апреля

Глава России расскажет о положении дел в стране и ключевых направлениях политики.

Российский лидер Владимир Путин в среду, 21 апреля, выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию. Мероприятие начнется в 12:00 по московскому времени. В своем выступлении президент расскажет о положении дел в Российской Федерации, а также о ключевых направлениях политики, пишет Комсомольская правда.

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