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Зеленский пригласил Путина на переговоры в Донбасс

21.04.2021 11:05
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Зеленский пригласил Путина на переговоры в Донбасс

Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину встретиться в любом регионе Донбасса, где идет военный конфликт.

Украинский глава Владимир Зеленский после заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по разрешению ситуации в Донбассе предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину встретиться в любой точке региона, где идет военный конфликт.

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Также лидер Украины заявил, что перемещение российских войск около украинских границ вызывает беспокойство у властей страны. По словам Зеленского, Киев не хочет войны, однако готов к ней, поэтому украинская сторона продолжит предпринимать попытки мирного урегулирования ситуации в Донбассе, пишет Коммерсант.

Ранее стало известно, что Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 апреля в 12:00 мск.

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