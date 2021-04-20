Российские врачи выявили 8164 новых случая COVID-19

В России общее количество заболевших достигло 4718854 человек.

Российские врачи за минувшие 24 часа диагностировали 8164 новых случая заражения COVID-19. Из них в столице России выявили 1996 больных, в Санкт-Петербурге зафиксировали 687 инфицированных, а в Московской области – 562. Об этом во вторник рассказал российский оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

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Общее количество зараженных в РФ достигло 4718854 человек, поправилось 4343229 больных, умерло 106307 пациентов.

Ранее российские аналитики выразили мнение, что Банк России 23 апреля может повысить ключевую ставку до 5%.