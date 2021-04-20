Аналитики: ЦБ РФ 23 апреля может повысить ключевую ставку до 5%
В марте 2021 года регулятор увеличил размер ключевой ставки до 4,5%.
Опрошенные изданием РИА Новости аналитики считают, что в пятницу, 23 апреля, Центральный Банк России может повысить ключевую ставку до 5% годовых. По их мнению, этому будут способствовать несколько причин:
- увеличение геополитической напряженности;
- нестабильная ситуация с инфляций в России;
- угроза введения новых западных санкций в отношении нашей страны.
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Напомним, что в марте 2021 года регулятор был вынужден увеличить размер ключевой ставки до 4,5%.
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