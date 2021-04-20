Аналитики: ЦБ РФ 23 апреля может повысить ключевую ставку до 5%

В марте 2021 года регулятор увеличил размер ключевой ставки до 4,5%.

Опрошенные изданием РИА Новости аналитики считают, что в пятницу, 23 апреля, Центральный Банк России может повысить ключевую ставку до 5% годовых. По их мнению, этому будут способствовать несколько причин:

увеличение геополитической напряженности;

нестабильная ситуация с инфляций в России;

угроза введения новых западных санкций в отношении нашей страны.

Спасибо, что выбираете «Капитал страны»! Самые интересные новости читайте в Instagram-канале «Капитала страны»

Напомним, что в марте 2021 года регулятор был вынужден увеличить размер ключевой ставки до 4,5%.

Ранее стало известно, что 9 мая 2021 года в России шествие «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате.