В России диагностировали 8589 новых случаев COVID-19

Общее число заболевших в РФ составило 4710690 человек.

В понедельник, 19 апреля, в России за сутки выявили 8589 новых случаев инфицирования коронавирусом. Из них в Москве диагностировали 2279 зараженных, в Санкт-Петербурге обнаружили 692 больных, а в Московской области – 592. Об этом сообщил оперштаб РФ по борьбе с COVID-19.

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Общее количество инфицированных в России достигло 4710690 человек, излечилось 4333598 человек, умерло 105928 человек.

Напомним, что в Турции опровергли публикации СМИ об одобрении производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории страны.