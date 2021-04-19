Эксперт: отношения России и Чехии могут повлиять на СП-2

Павел Каневский выразил уверенность, что отношения между Россией и отдельными странами ЕС сохранятся.

Доцент кафедры политологии и социологии политических процессов социологического факультета МГУ Павел Каневский считает, что напряженность в отношениях между Россией и Чехией может повлиять на газовый проект «Северный поток-2». Он пояснил, что сейчас наблюдается ухудшение диалога России не только с США, но и с Евросоюзом, а значит, недопонимания и разногласия Москвы и Брюсселя рискуют перейти к вопросу строительства второй ветки трубопровода, пишет РИА Новости.

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Ранее стало известно, что Россия объявила 20 чешских дипломатов персонами нон грата.