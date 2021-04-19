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В Турции ответили на сообщения об одобрении производства «Спутника V»

19.04.2021 10:58
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В Турции ответили на сообщения об одобрении производства «Спутника V»

Афшин Эмре Кайыпмаз позвонил в газету Yeni Safak и попросил исправить некорректные данные.

Член научного совета Минздрава Турции Афшин Эмре Кайыпмаз рассказал, что говорить об одобрении производства российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» на турецкой территории преждевременно, поскольку испытания препарата продолжаются.

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По его словам, во время общения с журналистом газеты Yeni Safak было сказано, что в Турции еще проводится тестирование российской вакцины и по некоторым этапам были получены промежуточные положительные результаты. Кайыпмаз добавил, что другой информации сказано не было. В связи с этим он выразил сожаление, что журналист некорректно понял его заявление.

Ранее издание Yeni Safak, ссылаясь на Кайыпмаза, сообщила, что Турция одобрила производство российского препарата от коронавирусной инфекции «Спутник V», пишет РИА Новости.

Напомним, что Россия высылает из страны 20 чешских дипломатов.

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