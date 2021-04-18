В России за сутки COVID-19 обнаружили у 8632 человек

Общее число инфицированных в Российской Федерации составило 4702101 человек.

Оперативный штаб России по противодействию распространения коронавирусной инфекции сообщил, что за минувшие 24 часа медики обнаружили 8632 новых случая заражения COVID-19. Больше всего больных выявили в столице (2252), Санкт-Петербурге (695) и Подмосковье (591).

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Общее число зараженных в нашей стране составило 4702101 человек, излечилось 4326780 человек, умерло 105582 человека.

Напомним, что в Польше ожидают проблем из-за усиления конфликта на Украине.