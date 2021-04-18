Чехия высылает из страны 18 дипломатов России

Чешские спецслужбы считают, что дипломаты РФ якобы являются офицерами ГРУ и СВР.

Чехия уведомила Россию о высылке из страны 18 сотрудников российского посольства по подозрению в работе на разведку РФ. Об этом сообщил во время экстренной пресс-конференции первый чешский вице-премьер и и. о. министра иностранных дел республики Ян Гамачек. По его словам, у дипломатов России есть 2 дня на то, чтобы покинуть территорию Чехии, пишут Известия.

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