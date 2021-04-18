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В Польше ожидают проблем из-за усиления конфликта на Украине

18.04.2021 11:37
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В Польше ожидают проблем из-за усиления конфликта на Украине

Ромуальд Шереметьев рассказал, что Москва постепенно возвращает геополитическое влияние, которое было у СССР и Российской империи.

Бывший министр национальной безопасности Польши Ромуальд Шереметьев в эфире Polskie Radio заявил, что усиление конфликта на юго-востоке Украины может негативно сказаться на безопасности страны. Он пояснил, что республика граничит с Россией, поэтому военные действия на украинской территории, скорее всего, отразятся и на Варшаве. По его мнению, это связано с тем, что Москва постепенно возвращает геополитическое влияние, которое было у СССР и Российской империи, пишет РИА Новости.

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