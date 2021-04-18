В Польше ожидают проблем из-за усиления конфликта на Украине

Ромуальд Шереметьев рассказал, что Москва постепенно возвращает геополитическое влияние, которое было у СССР и Российской империи.

Бывший министр национальной безопасности Польши Ромуальд Шереметьев в эфире Polskie Radio заявил, что усиление конфликта на юго-востоке Украины может негативно сказаться на безопасности страны. Он пояснил, что республика граничит с Россией, поэтому военные действия на украинской территории, скорее всего, отразятся и на Варшаве. По его мнению, это связано с тем, что Москва постепенно возвращает геополитическое влияние, которое было у СССР и Российской империи, пишет РИА Новости.

Спасибо, что выбираете «Капитал страны»! Самые интересные новости читайте в Instagram-канале «Капитала страны»

Ранее сообщалось, что Чехия высылает из страны 18 дипломатов России.