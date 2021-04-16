Белоруссия хочет получить второй транш кредита от России

Юрий Селиверстов не стал уточнять, ведет ли Минск переговоры с Москвой относительно предоставления новых займов.

Глава Министерства финансов Белоруссии Юрий Селиверстов 16 апреля рассказал, что республика хочет получить второй транш государственного кредита от России на сумму $500 млн до конца июня. Помимо этого он не стал уточнять, ведет ли Минск переговоры с Москвой относительно предоставления новых займов, пишет ТАСС.

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Напомним, что в конце декабря прошлого года Россия и Белоруссия подписали соглашение о предоставлении республике российского госкредита в размере $1 млрд. Через несколько дней Минск получил первый транш займа на сумму $500 млн.

Ранее стало известно, что послу США рассказали, как РФ ответит на новые американские санкции.