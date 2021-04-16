Послу США рассказали, как РФ ответит на новые санкции

Дмитрий Песков не стал уточнять, какие именно шаги собирается принять Москва в ответ на санкции Вашингтона.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что помощник российского президента Юрий Ушаков провел встречу с американским послом Джоном Салливаном, в ходе которой уведомил Соединенные Штаты Америки об ответе России на новые санкции. Однако он не стал уточнять, какой именно будет реакция Москвы на ограничительные меры Вашингтона, пишет РИА Новости.

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Напомним, что ранее Песков рассказал об ответе России на санкции США.