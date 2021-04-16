Байден рассказал, почему не ввел санкции против СП-2

Джо Байден заявил, что газопровод является трудным вопросом, поскольку затрагивает европейских партнеров.

Американский лидер Джо Байден сообщил, что давно выступает против строительства трубопровода «Северный поток-2». По его словам, введение санкций в отношении газопровода является трудным вопросом, так как этот российский проект затрагивает европейских партнеров. Однако Байден отметил, что данная тема еще обсуждается. Такими словами глава США ответил на вопрос журналиста о том, почему Вашингтон не наложил дополнительных ограничительных мер против «Северного потока-2», пишет РИА Новости.

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Ранее в Госдуме России рассказали, что газопровод может быть запущен летом 2021 года.