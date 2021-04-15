ФРГ отказалась использовать СП-2 для давления на РФ

Хайко Маас заявил, что Берлин не будет отказываться от второй ветки газопровода ради Киева.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас в эфире канала ARD сообщил, что страна не собирается отказываться от завершения строительства энергетического проекта «Северный поток-2» из-за конфликта в Донбассе. По его мнению, заморозка реализации второй ветки газопровода может ухудшить ситуацию на юго-востоке Украины.

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Также Маас добавил, что ни одно государство, в том числе и Россия, не хочет эскалации конфликта в Донбассе, пишет Московский комсомолец.

Ранее глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр выразила мнение, что поведение РФ нужно связать с работой «Северного потока-2».