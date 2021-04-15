В ГД заявили, что СП-2 может быть запущен летом 2021 года
Депутат надеется, что к концу лета Германия сможет получить первые объемы российского газа по второй ветке трубопровода.
Глава комитета Государственной думы России по энергетике Павел Завальный во время встречи с депутатами Бундестага Германии выразил надежду, что наша страна сможет достроить и ввести в эксплуатацию энергетический проект «Северный поток-2» до конца лета 2021 года. Также он ожидает, что к этому времени Германия получит первые объемы российского газа по второй ветке трубопровода, пишет ТАСС.
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