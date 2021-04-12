Президент РФ поздравил сотрудников ракетно-космической отрасли

Владимир Путин выразил гордость за то, что именно наша страна стала первооткрывателем Вселенной.

Глава Российской Федерации Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов ракетно-космической отрасли с 60-летием первого полета человека в космос. Президент отметил, что подвиг советского космонавта Юрия Гагарина навсегда изменил Землю, поскольку началась новая космическая эпоха. Также Владимир Путин выразил гордость за то, что именно наша страна стала первооткрывателем Вселенной. Об этом глава государства рассказал во время совещания по вопросам развития космической сферы в онлайн-формате, пишет ФАН.

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Напомним, что 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком в мире, который совершил полет в космическое пространство. Позднее эта дата была объявлена праздником – Днем космонавтики.

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