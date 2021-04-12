В России обновили критерии оценки эффективности губернаторов

Регионы с наилучшими результатами оценки эффективности смогут получить вспомогательные субсидии.

Председатель Правительства России Михаил Мишустин утвердил постановление об обновленных критериях оценки результативности губернаторов. Оно состоит из 38 принципов, половина из которых рассчитывает прошлогодние значения показателей эффективности, остальные 19 - устанавливают ориентиры на будущий год.

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Российских глав регионов будут оценивать по реализации социально-экономического развития субъекта РФ, в том числе по ожидаемой продолжительности жизни, качеству образования, экологическому благополучию территории, уровню вовлеченности россиян в волонтерство и занятия спортом, динамике посещения культурных мероприятий.

Показатели от каждого субъекта РФ отразят степень стремления губернаторов в достижении национальных целей развития страны. Те регионы России, которые представят лучшие результаты, «смогут рассчитывать на дополнительные дотации от федерального центра», сообщается на официальном сайте Правительства.

Ранее стало известно, что российские власти подготовят меры по стимулированию бизнеса.