Российские туристы не хотят ехать в Турцию

В начале апреля число бронирований на отдых в Турцию с вылетом на ближайшие даты сократилось до минимума.

Путешественники из России стали массово отказываться от поездок в турецкие курортные города. На такое решение россиян повлияли сообщения о возможном приостановлении авиасообщения между РФ и Турцией. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на источники.

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По словам собеседников издания, в начале апреля количество бронирований на отдых в Турцию с вылетом на ближайшие даты сократилось до минимума, а число отмены поездок выросло в десятки раз. Источники считают, что российские туристы не хотят ехать в курортную страну из-за возможного ограничения авиасообщения.

Напомним, что Россия может приостановить рейсы с Турцией в связи с резким увеличением заболевания коронавирусом в данном государстве.

Ранее стало известно, что РФ планирует возобновить авиационное сообщение с Египтом.