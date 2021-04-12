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Россия планирует возобновить авиасообщение с Египтом

12.04.2021 16:19
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Россия планирует возобновить авиасообщение с Египтом

Сергей Лавров выразил надежду, что в скором времени авиарейсы между странами возобновятся.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил египетской газете «Аль-Ахрам» о том, что власти Москвы заинтересованы в оживлении регулярных полетов в курортные населенные пункты Египта. Также он надеется, что чартерное авиасообщение между государствами в недалеком будущем восстановится.

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Напомним, что из-за подрыва самолета «Когалымавиа» над Синайским полуостровом в ноябре 2015 года рейсы между Россией и Египтом были отменены. Тем не менее, в феврале 2021 года представители египетской авиаотрасли рассказали, что Москва и Каир договорились восстановить полеты между городами, однако конкретные сроки указаны не были, пишет «Коммерсант».

Ранее стало известно, что Россия может приостановить авиарейсы с Турцией.

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