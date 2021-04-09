Россия может приостановить авиарейсы с Турцией

Депутат призвал закрыть границы со всеми странами, в которых началась новая вспышка заболеваемости коронавирусом.

Руководитель партии ЛДПР Владимир Жириновский в своем Telegram-канале написал, что Россия должна в срочном порядке временно остановить авиационное сообщение с Турцией из-за резкого увеличения заражения коронавирусом в стране. По его словам, перекрыть воздушные границы с турецкой стороной необходимо до тех пор, пока не будет наблюдаться спад заболеваемости.

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Также Жириновский выразил мнение, что если российское правительство примет такие меры, тогда это станет «примером хорошей работы» властей в ходе отчета в Государственной думе в мае. Депутат пояснил, что временно перекрыв воздушные границы с Турцией, кабмин предотвратит наступление новой вспышки инфицирования коронавирусом в России, пишет ТАСС.

Напомним, что в курортной стране эпидемиологическая ситуация быстро осложняется, причем наибольшее количество мутировавших штаммов в РФ завезено из Турции.

Ранее американские власти приняли решение закрыть два центра вакцинации от коронавируса препаратом Johnson & Johnson.