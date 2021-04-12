В Кремле высказались о дополнительных выходных в мае

В 2021 году 4,5,6 и 7 мая будут рабочими днями.

В понедельник, 12 апреля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в этом году рабочие дни между майскими праздниками не будут делать выходными днями. По его словам, у российского президента Владимира Путина и властей страны есть трудовые планы на это время.

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Также Песков добавил, что на данный момент принять решение о введении дополнительных нерабочих дней может только оперативный штаб России по борьбе с распространением коронавируса, если эпидемиологическая ситуация в стране или отдельном регионе ухудшится, пишет ТАСС.

Напомним, что глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил продлить в 2021 году продолжительность майских выходных.