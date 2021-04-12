В РФ за сутки коронавирус выявили у 8320 человек

В стране общее количество инфицированных составило 4649710 человек.

По данным оперштаба России по предупреждению завоза и распространения коронавируса, за прошедшие сутки врачи выявили 8320 новых случаев COVID-19. Лидерами по числу обнаруженных инфицированных стала Москва (1833), Санкт-Петербург (706) и Подмосковье (569).

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Общее количество заболевших в России достигло отметки в 4649710 человек, из них 4272165 пациентов выписали с выздоровлением, 103263 зараженных умерло.

Ранее сообщалось, что в стране изменился порядок использования материнского капитала.