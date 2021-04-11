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В России изменился порядок использования маткапитала

11.04.2021 11:51
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В России изменился порядок использования маткапитала

Родители имеют право отозвать средства маткапитала с накопительной части пенсии.

С воскресенья, 11 апреля, вступает в силу приказ Министерства труда и социальной защиты России об изменении порядка отзыва средств маткапитала с накопительной части пенсии. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

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Новая редакция приказа позволит российским родителям более гибко распоряжаться выделенными государством деньгами, поскольку появится возможность отозвать средства маткапитала, направленные на формирование накопительной части пенсии, и потратить их на другие цели. Для этого гражданам страны необходимо подать соответствующее заявление в ПФР. На принятие решения у россиян будет полгода, однако данный срок можно продлить еще на 3 месяца. Если родители в течение указанного времени не направят деньги на иные цели, тогда сумма снова вернется в накопительную часть пенсии.

Ранее стало известно, что Европа хочет ужесточить антироссийские санкции из-за ситуации в Донбассе и состояния здоровья оппозиционера РФ Алексея Навального.

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