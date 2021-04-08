В России могут измениться тарифы на свет

Малоимущим россиянам могут уменьшить тарифы на электроэнергию за счет богатых граждан РФ.

Газета Известия, ссылаясь на протокол совещания комиссии Государственного совета России по направлению «Энергетика» от 19 февраля, сообщила, что российские власти рассматривают возможность введения новых льгот для граждан страны с низкими доходами на оплату электроэнергии. Предполагается, что такое нововведение может быть реализовано за счет увеличения тарифов для обеспеченных жителей РФ.

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Кроме того в документе сказано, что власти России обсуждают, как можно сократить или ликвидировать перекрестное субсидирование (когда увеличение тарифов на электроэнергию для предпринимателей позволяет сдерживать рост цен на свет для малоимущих граждан), поскольку данный механизм накладывает дополнительную нагрузку на российский бизнес. Однако соответствующее решение пока не найдено.

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