В России хотят снизить возраст выхода на пенсию

Сергей Миронов считает, что реформа пенсионной системы является ошибкой, которую нужно исправить.

В среду, 7 апреля, руководитель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов сообщил, что справороссы внесли в Государственную думу проект закона о снижении возраста выхода на заслуженный отдых. Отмечается, что документ предполагает возвращение дореформенного пенсионного возраста, а именно 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. По словам Миронова, проведение соответствующей реформы стало большой ошибкой российских властей, которую необходимо исправить в ближайшее время, пишет ТАСС.

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Ранее стало известно, что в России могут ввести новый налоговый вычет для россиян, участвующих в программе негосударственного пенсионного фонда.