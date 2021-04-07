В России хотят снизить возраст выхода на пенсию
Сергей Миронов считает, что реформа пенсионной системы является ошибкой, которую нужно исправить.
В среду, 7 апреля, руководитель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов сообщил, что справороссы внесли в Государственную думу проект закона о снижении возраста выхода на заслуженный отдых. Отмечается, что документ предполагает возвращение дореформенного пенсионного возраста, а именно 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. По словам Миронова, проведение соответствующей реформы стало большой ошибкой российских властей, которую необходимо исправить в ближайшее время, пишет ТАСС.
Спасибо, что выбираете «Капитал страны»! Самые интересные новости читайте в Instagram-канале «Капитала страны»
Ранее стало известно, что в России могут ввести новый налоговый вычет для россиян, участвующих в программе негосударственного пенсионного фонда.
Написать комментарий
Для простых россиян это хорошо потому что хоть немного можно будет дожить до края ...не выходя на работу(если конечно пенсия позволит) ... а для депутатов и крупных чиновников вообще великолепно ... потому что срок их полномочий теперь не ограничен возрастом ...опять же индексацию работающим пенсионерам приняли так что сиди /спи на условно рабочем месте, питайся вкусно и дешево(не считая других привилегий) и радуйся жизни лет до 100 получая и ЗРЯплату с преференциями за выслугу лет и пенсию с ежегодной индексацией