В РФ изменили порядок выплаты пособия по безработице

Отдельные категории граждан теперь смогут получать пособие в максимальном размере

Правительство России приняло постановление о новом порядке назначения пособий по безработице. В нем говорится, что женщины, находящиеся в декретном отпуске и россияне, уволенные из-за сокращения штата или закрытия организации теперь могут претендовать на пособие по безработице в максимальном размере.

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При закрытии компании сотрудникам в течение 3 месяцев будет выплачиваться средняя зарплата, а беременным женщинам, оставшимся без работы - пособия по временной нетрудоспособности. Максимальная выплата составит 12130 рублей, ее будут платить 3 месяца после первого начисления пособия. При этом в последующие 3 месяца выплата уменьшится до 5 тыс. рублей, сообщается на сайте правительства РФ.

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