В случае принятия законопроекта о внесении изменений в памятку владельца паспорта, менять документ не потребуется.

В МВД России сообщили изданию РИА Новости, что ранее ведомство анонсировала изменения 20-й (последней) страницы российского паспорта. В частности, текст памятки для владельца документа будет дополнен. В него собираются внести напоминание о том, что паспорт - это основной документ гражданина, которым он обязан владеть с четырнадцатилетнего возраста. Также в памятке будет размещена информация о выдаче и замене документа, удостоверяющего личность гражданина. По желанию россиянина в паспорте можно будет сделать отметку о группе крови и резус-факторе.

Спасибо, что выбираете «Капитал страны»! Самые интересные новости читайте в Instagram-канале «Капитала страны»

Уточняется, что сроки действия паспорта для гражданина Российской Федерации следующие: от 14 до 20 лет, от 20 до 45 лет, от 45 - бессрочно. Документ подлежит замене при изменениях данных третьей страницы (ФИО) и паспорта граждан, достигших определенного возраста (20 и 45 лет). Кроме того срок действия паспорта будет продлен на 30 дней после достижения гражданином 20 и 45 лет.

Напомним, что в России отсутствуют предпосылки для резкого повышения цен на любые сельскохозяйственные продукты.