Российские врачи выявили 8294 новых случая COVID-19

В России общее количество зараженных коронавирусом составило 4606162 человека.

Российские врачи за последние 24 часа выявили 8294 новых случая инфицирования COVID-19. Отмечается, что в Москве коронавирус подтвердился у 1585 человек, в Санкт-Петербурге обнаружили 705 заболевших, а в Подмосковье – 570. Такие данные в среду, 7 апреля, привел оперштаб РФ по противодействию распространения коронавируса.

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В Российской Федерации общее количество зараженных составило 4606162 человека, 4229480 человек поправилось, 101480 человек умерло.

Ранее «Капитал страны» писал, что МВД сообщило о возможных изменениях в российских паспортах.