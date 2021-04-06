В ГД внесли проект закона об индексации пенсий работающим пенсионерам

Документ подразумевает возврат к индексации пенсионных выплат с 2022 года.

В Государственную думу России снова внесли проект закона о возвращении индексации пенсий трудоустроенным пенсионерам. Соответствующая инициатива поступила от Заксобрания города Севастополя.

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В документе сказано, что предлагается начать индексировать пенсионные выплаты работающим людям пожилого возраста с 2022 года. Отмечается, что отмена индексации негативно сказалась на финансовом положении трудоустроенных пенсионеров и их покупательской способности. Также в законопроекте говорится о том, что на реализацию инициативы потребуется порядка 400 млрд руб., пишет РИА Новости.

Напомним, что в понедельник пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков высказался о темах предстоящего послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.