Песков высказался о темах предстоящего послания Путина

Дмитрий Песков не стал раскрывать возможные темы послания.

В понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что глава РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию озвучит вопросы, которые предложит правительство страны. Он отметил, что на данный момент темы мероприятия пока не определены. Кроме того Песков добавил, что сейчас кабмин направил разные предложения в администрацию президента по поводу индексации пенсий работающим пенсионерам, однако окончательное решение еще не принято, поэтому не ясно, будет ли затрагиваться эта инициатива в выступлении Путина. Такими словами пресс-секретарь ответил на соответствующий вопрос журналиста, пишет URA.RU.

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Ранее сообщалось, что глава государства огласит послание Федеральному собранию 21 апреля 2021 года.