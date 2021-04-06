Украина отказалась участвовать в переговорах по Донбассу в Минске

Алексей Резников рассказал, что Киев будет искать другое государство для переговоров ТКГ.

Украинский вице-премьер Алексей Резников в эфире канала ICTV заявил, что страна не будет отправлять свою делегацию в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по разрешению конфликта в Донбассе на переговоры в Минск, когда завершится карантин по коронавирусу. Он пояснил, что власти Украины не доверяют Белоруссии, поскольку на республику якобы большое влияние оказывает Россия. Кроме того Резников добавил, что Киев будет искать другую страну для проведения соответствующих заседаний, пишет «Интерфакс-Украина».

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Ранее сообщалось, что цены на нефть в понедельник ускорили падение.