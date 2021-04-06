Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
06 АПР, 13:19 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

06 АПР, 13:19 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

Украина отказалась участвовать в переговорах по Донбассу в Минске

06.04.2021 10:25
Комментарии
Украина отказалась участвовать в переговорах по Донбассу в Минске

Алексей Резников рассказал, что Киев будет искать другое государство для переговоров ТКГ.

Украинский вице-премьер Алексей Резников в эфире канала ICTV заявил, что страна не будет отправлять свою делегацию в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по разрешению конфликта в Донбассе на переговоры в Минск, когда завершится карантин по коронавирусу. Он пояснил, что власти Украины не доверяют Белоруссии, поскольку на республику якобы большое влияние оказывает Россия. Кроме того Резников добавил, что Киев будет искать другую страну для проведения соответствующих заседаний, пишет «Интерфакс-Украина».

Спасибо, что выбираете «Капитал страны»! Самые интересные новости читайте в Instagram-канале «Капитала страны»

Ранее сообщалось, что цены на нефть в понедельник ускорили падение.

Комментировать (без регистрации)
Песков: Путин выступит с посланием 21 апреля
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

Остались «на уровне папуасов». В России закрылась частная космическая компания – конкурент США

Остались «на уровне папуасов». В России закрылась частная космическая компания – конкурент США
Наука и технологии

Россия увеличила вывоз говядины в Китай. Россиянам мясо не по карману

Россия увеличила вывоз говядины в Китай. Россиянам мясо не по карману
Экономика

Бюджетные деньги «уйдут» в Китай. Минфин потратит миллиарды на скупку юаней

Бюджетные деньги «уйдут» в Китай. Минфин потратит миллиарды на скупку юаней
Экономика

Путин «обнулил» свои президентские сроки. Он сможет избираться еще два раза

Путин «обнулил» свои президентские сроки. Он сможет избираться еще два раза
Политика 5

Узнай, страна!

Способ получения противоспаечного материала запатентовали в Алтайском крае

Способ получения противоспаечного материала запатентовали в Алтайском крае

Новый завод автомобильных двигателей будет построен в Тульской области

Новый завод автомобильных двигателей будет построен в Тульской области

Новости дня

12:19 В РФ производителям масла и сахара могут выделить 9 млрд рублей В РФ производителям масла и сахара могут выделить 9 млрд рублей
Песков: Путин выступит с посланием 21 апреля
Песков: Путин выступит с посланием 21 апреля
11:47 В ГД внесли проект закона об индексации пенсий работающим пенсионерам В ГД внесли проект закона об индексации пенсий работающим пенсионерам
11:26 В РФ диагностировали 8328 новых случаев коронавируса В РФ диагностировали 8328 новых случаев коронавируса
10:54 Рябков: Россия и США обсудили ситуацию в Донбассе Рябков: Россия и США обсудили ситуацию в Донбассе
10:06 Цены на нефть ускорили падение Цены на нефть ускорили падение
05 АПР, 18:17 Владимир Путин подписал закон о президентских сроках Владимир Путин подписал закон о президентских сроках
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
05 АПР, 15:42 Кудрин: снизить уровень бедности в России можно до 2030 года Кудрин: снизить уровень бедности в России можно до 2030 года

Узнай, страна!

05 АПР, 22:14 Способ получения противоспаечного материала запатентовали в Алтайском крае Способ получения противоспаечного материала запатентовали в Алтайском крае
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
05 АПР, 19:20 Новый завод автомобильных двигателей будет построен в Тульской области Новый завод автомобильных двигателей будет построен в Тульской области
02 АПР, 23:13 ТОП-10 достижений недели: регионы России поддерживали международные проекты и развивали АПК ТОП-10 достижений недели: регионы России поддерживали международные проекты и развивали АПК
02 АПР, 19:05 Строительство нового аэровокзального комплекса начнется в Геленджике Строительство нового аэровокзального комплекса начнется в Геленджике
02 АПР, 17:35 В Тульской области началось производство элитных семян В Тульской области началось производство элитных семян
02 АПР, 15:38 Реестр российской промышленной продукции должен соответствовать рынку Реестр российской промышленной продукции должен соответствовать рынку
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
01 АПР, 21:23 Первую молочную ферму крупного животноводческого комплекса открыли в Татарстане Первую молочную ферму крупного животноводческого комплекса открыли в Татарстане
01 АПР, 17:55 Программа развития производства дизелей реализована в Пензенской области Программа развития производства дизелей реализована в Пензенской области
31 МАР, 21:22 В Бурятии запустили самую крупную в регионе солнечную электростанцию В Бурятии запустили самую крупную в регионе солнечную электростанцию
31 МАР, 20:44 Первое в России производство дождевальных машин открыто в Самарской области Первое в России производство дождевальных машин открыто в Самарской области
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter