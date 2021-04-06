В РФ диагностировали 8328 новых случаев коронавируса

Общее число заболевших COVID-19 в Российской Федерации достигло 4597868 человек.

В России за прошедшие сутки медики обнаружили 8328 человек, у которых подтвердился диагноз коронавирусная инфекция. Из них в Москве зафиксировали 1747 заболевших, в Санкт-Петербурге – 702, а в Московской области – 533. Об этом 6 апреля рассказали в российском оперштабе по борьбе с распространением COVID-19.

Спасибо, что выбираете «Капитал страны»! Самые интересные новости читайте в Instagram-канале «Капитала страны»

Так, на данный момент в РФ общее число зараженных достигло 4597868 человек, 4220035 больных поправилось, 101106 инфицированных скончалось.

Ранее «Капитал страны» сообщал, что российский глава Владимир Путин подписал закон об обнулении президентских сроков.