Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
05 АПР, 23:00 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

05 АПР, 23:00 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

Владимир Путин подписал закон о президентских сроках

05.04.2021 18:17
Комментарии
Владимир Путин подписал закон о президентских сроках

Действующий президент РФ может быть главой государства до 2036 года.

Лидер Российской Федерации Владимир Путин подписал закон об обнулении президентских сроков. Таким образом, теперь глава государства может еще два раза баллотироваться на высший пост. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Спасибо, что выбираете «Капитал страны»! Самые интересные новости читайте в Instagram-канале «Капитала страны»

Кроме того данный закон вводит новые требования к кандидатам на пост президента России. В частности, главой государства может стать россиянин старше 35 лет, постоянно проживающий на российской территории не менее 25 лет и не имеющий гражданства или вида на жительство в других странах. Уточняется, что под это условие не попадают жители РФ, которые раньше жили в регионах, позднее вошедшие в состав России.

Напомним, что 21 апреля 2021 года Владимир Путин выступит с посланием к Федеральному собранию.

Комментировать (без регистрации)
Песков высказался о темах предстоящего послания Путина
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

Путин «обнулил» свои президентские сроки. Он сможет избираться еще два раза

Путин «обнулил» свои президентские сроки. Он сможет избираться еще два раза
Политика 3

Минфин увеличит скупку долларов и не даст рублю укрепиться

Минфин увеличит скупку долларов и не даст рублю укрепиться
Экономика 1

Дефицит автомобилей возник в России. Продажи упали на 6%

Дефицит автомобилей возник в России. Продажи упали на 6%
Экономика

Квоты на сахар. Власти занялись прямым распределением товара

Квоты на сахар. Власти занялись прямым распределением товара
Экономика 2

Узнай, страна!

Способ получения противоспаечного материала запатентовали в Алтайском крае

Способ получения противоспаечного материала запатентовали в Алтайском крае

Новый завод автомобильных двигателей будет построен в Тульской области

Новый завод автомобильных двигателей будет построен в Тульской области

Новости дня

15:42 Кудрин: снизить уровень бедности в России можно до 2030 года Кудрин: снизить уровень бедности в России можно до 2030 года
Песков: Путин выступит с посланием 21 апреля
Песков: Путин выступит с посланием 21 апреля
15:13 Песков высказался о темах предстоящего послания Путина Песков высказался о темах предстоящего послания Путина
12:18 Стало известно, почему США усиливают давление на СП-2 Стало известно, почему США усиливают давление на СП-2
11:21 В РФ зарегистрировали 8646 новых случаев COVID-19 В РФ зарегистрировали 8646 новых случаев COVID-19
11:15 Корпорация LG прекращает выпуск смартфонов Корпорация LG прекращает выпуск смартфонов
10:52 ЕС обсудит «военную активность» РФ у границ Украины ЕС обсудит «военную активность» РФ у границ Украины
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
10:38 В России может появиться аналог платежной системы SWIFT В России может появиться аналог платежной системы SWIFT

Узнай, страна!

22:14 Способ получения противоспаечного материала запатентовали в Алтайском крае Способ получения противоспаечного материала запатентовали в Алтайском крае
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
19:20 Новый завод автомобильных двигателей будет построен в Тульской области Новый завод автомобильных двигателей будет построен в Тульской области
02 АПР, 23:13 ТОП-10 достижений недели: регионы России поддерживали международные проекты и развивали АПК ТОП-10 достижений недели: регионы России поддерживали международные проекты и развивали АПК
02 АПР, 19:05 Строительство нового аэровокзального комплекса начнется в Геленджике Строительство нового аэровокзального комплекса начнется в Геленджике
02 АПР, 17:35 В Тульской области началось производство элитных семян В Тульской области началось производство элитных семян
02 АПР, 15:38 Реестр российской промышленной продукции должен соответствовать рынку Реестр российской промышленной продукции должен соответствовать рынку
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
01 АПР, 21:23 Первую молочную ферму крупного животноводческого комплекса открыли в Татарстане Первую молочную ферму крупного животноводческого комплекса открыли в Татарстане
01 АПР, 17:55 Программа развития производства дизелей реализована в Пензенской области Программа развития производства дизелей реализована в Пензенской области
31 МАР, 21:22 В Бурятии запустили самую крупную в регионе солнечную электростанцию В Бурятии запустили самую крупную в регионе солнечную электростанцию
31 МАР, 20:44 Первое в России производство дождевальных машин открыто в Самарской области Первое в России производство дождевальных машин открыто в Самарской области
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter