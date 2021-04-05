Владимир Путин подписал закон о президентских сроках

Действующий президент РФ может быть главой государства до 2036 года.

Лидер Российской Федерации Владимир Путин подписал закон об обнулении президентских сроков. Таким образом, теперь глава государства может еще два раза баллотироваться на высший пост. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

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Кроме того данный закон вводит новые требования к кандидатам на пост президента России. В частности, главой государства может стать россиянин старше 35 лет, постоянно проживающий на российской территории не менее 25 лет и не имеющий гражданства или вида на жительство в других странах. Уточняется, что под это условие не попадают жители РФ, которые раньше жили в регионах, позднее вошедшие в состав России.

Напомним, что 21 апреля 2021 года Владимир Путин выступит с посланием к Федеральному собранию.