Эксперт назвал условия обвала рубля до исторического минимума

Дмитрий Бабин рассказал, что сценарий введения жестких санкций не является базовым.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин в интервью «Российской газете» назвал условия, при которых российская валюта рискует упасть до нового исторического минимума, около 86 руб. за доллар США. По его словам, угроза введения дополнительных западных санкций в отношении России и геополитическая неопределенность могут привести к обвалу рубля. Бабин отметил, что наихудшим сценарием для российской валюты станет наложение ограничительных мер против отдельных отраслей экономики РФ, крупного бизнеса или долгового рынка.

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Однако эксперт добавил, если российская экономическая ситуация не будет ухудшаться, а западные санкции будут носить персональный характер и затрагивать небольшие предприятия, тогда рубль может установиться на уровне 72,5 руб. за доллар США.

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