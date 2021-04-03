Байден: США поддержат Украину в случае агрессии со стороны России
США продолжат поддерживать усилия по сохранению территориальной целостности и суверенитета Украины.
Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты поддержат Украину в случае агрессивных действий со стороны России на Донбассе и Крымском полуострове. Также Байден заявил, что США будут всеми силами поддерживать усилия по сохранению территориальной ценности Украины и ее суверенитета, пишет РИА Новости. О своей поддержке лидер США заявил в телефонном разговоре, состоявшемся между ним и президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Ранее стало известно, что официальный представитель Украины в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук назвал Украину врагом России.
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